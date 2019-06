TRUDEL, Gérard



Au CHSLD Saint-Augustin de Beauport, le 8 mai 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gérard (Gerry) Trudel, époux de dame Madeleine Larouche. Il était le fils de feu dame Marie Simard et de feu monsieur Jean-Baptiste Trudel. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madeleine, ses enfants: Sonia (Alain Grenier) et Jean-Pierre (Avril Brophy); ses petits-enfants : Audrey-Anne et Marie-Claude Grenier ainsi qu'Olivia-Fé Lafleur-Trudel. Il était le frère de : Andrée, Tony (Rollande Couture), Jacques, Lily (feu Gaston Tremblay) et Lise. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Larouche : Annette (Gilles Harvey), Jeanne-Mance (feu Raymond Bérubé, Luc Brazeau), Louisette (Roland Lavoie) et Laurette (Réal Bouchard). Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 4e étage Est du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour leur gentillesse constante et leurs soins irréprochables. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél. : 418-527-4294.