PARADIS, Marie-Marthe Tremblay



A la résidence du Fargy, le 24 mai 2019, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée madame Marie-Marthe Tremblay, épouse de feu monsieur Maurice Paradis, fille de feu madame Délia Tremblay et de feu monsieur Joseph Tremblay.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Danielle (Marcel Dufour), André (Cécile Savard) et Céline; son petit-fils Jonathan Paradis, ainsi que Nicole Dufour qu'elle considérait comme sa fille. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et ses sœurs: Cécile (feu Fernand Tremblay), Rollande (feu Jean-Thomas Langlois), Yvonne, Yvon (Lise Faubert) et Jeannine (Normand Tremblay), ainsi que son beau-frère Jean-Guy Paquet (feu Fabiola Paradis). Laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. La famille tient à remercier le personnel du troisième étage de la Résidence du Fargy pour la qualité des soins prodigués et leur approche humaine.