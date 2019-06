MARCOUX, Denis



A Manteca, Californie, le 18 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé subitement monsieur Denis Marcoux, fils de feu Jean-Paul Marcoux et de feu dame Irène Villeneuve. Il était le conjoint de dame Esther Lapointe. Né à Québec, il a rencontré sa chère épouse à l'âge de 10 ans, alors qu'ils résidaient tous deux sur la même rue à Courville. Denis a étudié à Bathurst, NB, avant de retourner continuer ses études à l'Académie de Québec. Par la suite, ayant découvert une nouvelle passion, il poursuivra ses études et sera diplômé en informatique, à l'Université Laval. Depuis sa jeunesse, Denis a voulu contribuer à des organisations de bienfaisance. Il s'est joint au Club Kinsmen, maintenant la plus grosse organisation philanthropique entièrement Canadienne, devenant éventuellement Président du club de Québec. Denis a aussi beaucoup participé au comité de planification du Carnaval de Québec. Parallèlement, sa carrière de consultant en informatique lui a donné la chance de découvrir de nouveaux coins du monde. La famille est partie pour Montréal en 1984, et quatre ans plus tard, quittait le Canada pour découvrir l'Australie. Cette expérience fut le début d'une aventure internationale pour Denis et sa famille. Chemin faisant, la famille s'est établie en Californie où deux de ses garçons y ont établi leurs racines et leurs familles. Denis et Esther ont continué à parcourir le monde, et après plusieurs années, en 2018, sont retournés en Californie pour se rapprocher de leurs petits-enfants. Denis aimait tous et chacun - un bon vivant appréciant la vie et ses doux plaisirs. Denis laisse derrière lui son épouse Esther, ses fils Christian, Francois (Leslie) et Louis-Pierre (Keelin), ses petits-enfants Sophia, Olivia, Gabrielle, Rémy et Félix. Il laisse également dans le deuil son frère Serge (Louise Drolet), sa soeur Christiane (Christian Ouellet), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lapointe, feu Francoise (feu Raymond Beaulieu), Marguerite (feu Paul Tremblay), feu Rodrigue (Andrée Charland), Monique (feu Ronald Gauthier), André (Claire Chalifour) et Daniel (Carole St-Pierre), ainsi que de nombreux neveux et nièces. Nous ayant marqué, son souvenir vivra toujours dans nos coeurs.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9 h 30. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC du Canada (www.coeuretavc.ca).