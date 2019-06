LAMONTAGNE, Monique



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 29 mai 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Monique Lamontagne, épouse de feu monsieur Raymond Olivier. Elle était la fille de feu monsieur Raymond Lamontagne et de feu dame Angéline Gingras. Elle était native et résidente de Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléances en présence des cendresà compter de 13h jusqu'à 14h30, enLes cendres seront inhumées ultérieurement en toute intimité au cimetière paroissial de Saint-Apollinaire. La direction des obsèques a été confiée à HARMONIA. Elle est allée rejoindre son époux Raymond; ses frères : feu André (Louise Côté), feu Paul (Micheline Lamontagne), feu Maurice et feu Victor; elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Véronique), Sylvie (Michel), Céline (Guy) et Christian (Karine); ses petits-enfants : Myriam (Julien), Olyvié (Catherine), Emmy (Dylan) et Simon ainsi que son arrière-petite-fille Rose; elle laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: Fernand (Cécile Craig), Benoît (Louisette Laroche), Jules (Rita Demers), Rosaire (Ghislaine Daigle), Hélène (feu Roméo Demers), Lise et Gérard, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne et plusieurs autres parents et ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Maison de soins palliatifs du Littoral, sise au 107, rue St-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9.