AUDET, Albert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mai 2019, à l'âge de 96 ans et 8 mois, est décédé M. Albert Audet, fils de feu Albéric Audet et de feu Alfreda Audet. Il demeurait à Frampton.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Frampton, samedi, jour de la célébration à compter de 9 h 30. La direction de la célébration a été confiée à laIl était le frère de feu Émilienne, feu Paul-Émile (feu Jeannette Audet), feu Léo (feu Françoise Audet), Yvette, feu Julia, feu Roger (Cécile Patoine), feu Edgar (Céline Audet), Lionel, feu Simone (feu Dominique Bégin), feu Rosario (Lise Lessard), feu Louise (feu Rosaire Lehouillier, Laurent Parent). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du Foyer de Frampton pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1)