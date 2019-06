SIMARD, Suzanne



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 mai 2019, à l'âge de 66 ans et 3 mois, entourée de l'amour des siens, s'est éteinte paisiblement sans souffrance et avec sérénité Suzanne Simard, fille de feu René Simard et de feu Doris Letarte, conjointe de Yves Giroux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 8 juin 2019 de 9 h à 10 h 30.et de là au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Yves Giroux, ses frères et sa sœur: feu Carole Simard (feu Michel Matte), Serge Simard (Danielle Larrivée) et Yves Simard (Guylaine Bolduc); les filles de son conjoint Yves: Isabelle Giroux (Jean-Sébastien Nadeau) et Geneviève Giroux (Martin Bilodeau); ses neveux et nièces: Michaël Simard (Marie-Hélène Collin), Geneviève Simard (Philippe Asselin), Nathalie Matte (Gilbert Gagnon), Samuel Matte, Nancy Matte et ses enfants: Carol-Ann Matte et Mike Gelly; les enfants de Danielle Larivée: Carolyne, Mélanie, Mélissa Larivée; ses petits- enfants: Shawn, Josh, Zack Nadeau, Laury-Ann, Mathis, Thomas, Zoé Bilodeau ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial à tout le personnel des soins palliatifs et notamment celui du 13e étage pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 ou par des offrandes de messes.