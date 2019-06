VACHON, Colette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Colette Vachon, fille de feu Eva Audet et de feu William Vachon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Rita, Laurent (feu Eliane Basque), Jean-Roch (Eunice Richard), Nicole et Gaétan (Nicole Bilodeau); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Fernande (Gérard Gagné), feu Roland (feu Jacqueline Sergerie), feu Jeanna, feu Rosaire (feu Jeannine Lapointe), feu André (Jacqueline Boily), feu Gabrielle, feu Henri (feu Lisette Fortin, Marie Leblanc) et de feu Gilles (feu Lise Boisvert). La famille tient à remercier docteure Johanne Théoret et l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca ou à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.