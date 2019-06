FERLAND, Noël



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 26 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Noël Ferland, époux de madame Denise Guillot, fils de feu madame Jeanne Bertrand et de feu monsieur Odina Ferland. Il demeurait à Neuville.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 8 juin 2019 de 13h à 16h, auIl laisse dans le deuil, outre son épouse Denise Guillot, ses enfants: Alain (Annie Lavoie), feu Martine et Pierre (Dominique Chabot); ses petits-enfants: Guillaume, Jonathan, Pier-Luc, Maxime, Marie-Eve et Marie-Laurence; ses arrière-petits- enfants: Staycy, Stella et Sébastien; ses frères et sœurs: feu Yvette (feu Raymond Caron), Aline (feu René Giard), Marcel (Ghislaine Boivin), Guy (Nicole Labonté), Léo (Monic Vidal), feu Maurice (Louise Lavoie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillot: Monique (Gérard Coté), Gaétane (Denis Breton), André (Lise Bédard), Doris (Raymond Couture), Gérald (Diane Frenette), Christiane (Gilles St-Hilaire); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Qc, G1T 1P5, téléphone : 418-687-6084, site web: www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.