Alanis Désilets lance un message touchant à son chum, Joël

Alanis est toujours très transparente et authentique dans ses publications Instagram et ne se cache pas lorsqu’elle vit de beaux moments, comme de moins beaux.

Heureusement, c’est une vague d’amour qu’elle a envoyé sur son Instagram en adressant un message très touchant à celui qui partage sa vie depuis les derniers mois, Joël.

Alors qu’elle passe du temps en Grèce avec ses amis et son amoureux, Alanis a pris le temps de s’arrêter pour écrire quelques mots sur son chum.

«J’aime la façon dont tu aimes ta famille et tes amis. J’aime comment tu es prêt à tout pour faire plaisir aux gens, parce que t’es comme ça et c’est dans toi. T’es simple et sans aucune méchanceté», indique Alanis.

«Tu donnes un sens à ma vie et au moment ou j’en avais le plus besoin, tu étais là avec tes petites fossettes pour me rappeler que tu continuerais d’être là, peu importe où et quand. Je suis si reconnaissante de pouvoir partager avec toi nos bons coups, nos moins bons, nos rêves les plus simples comme les plus fous. Je pourrais difficilement imaginer quelqu’un qui me complète aussi bien que toi. J’ai besoin de toi. Je t’aime de tout mon cœur jusque dans mes ongles d’orteils.», ajoute Alanis.

Alanis a partagé sa première photo officielle de couple en novembre 2018 et depuis, elle file le parfait bonheur avec son Joël.

«Cheers à notre vie remplie d’amour d’aventure et de vin. Je te dirais que je t’aime, mais ce mot n’est ridiculement pas assez. Merci la vie!»

Cute!

