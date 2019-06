BLOUIN, Marius



Au CHU - CHUL, le 23 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Marius Blouin, conjoint de madame Lucille Ferland, époux en premières noces de feu madame Louise Carette, fils de feu dame Rose Caron et de feu monsieur Haurélius Blouin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Ste-Marie-de-Beauce avec la famille immédiate. Outre sa conjointe Lucille Ferland, il laisse dans le deuil ses filles: Danielle et Nathalie (Donald Villeneuve); ses petits-enfants: Aude (Philipp Zangerlé), Fannie (Benjamin Dobbertin), Gaëlle et Julien Villeneuve; ses arrière-petits-enfants: Benoît et Marilou; ses frères et sœurs: Paul (feu Gisèle Cauchon), feu Georgette (feu Jules Blanchet), Sœur Lucille Blouin SMNDA, et Lorraine (feu Léopold Thibault). Il laisse également dans le deuil Andrée et Guy de la famille Ferland; sa belle-famille du côté des Carette: Denyse Carette (feu Jean Pelchat), Louisette Maheux (feu Jean Carette) et André Carette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Danielle, Nathalie ainsi que Lucille Ferland sa conjointe, tiennent à exprimer leur plus vive reconnaissance au personnel soignant et à l'équipe médicale des soins palliatifs du CHUL de Québec ainsi qu'aux docteurs Yves Houle et Pierre Huneault pour toute l'attention et les bons soins prodigués à leur père jusqu'à son décès. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Qc Téléphone: 418 524-2626 Site web: www.gilleskegle.org et/ou la Fondation Cap-Diamant. Des formulaires seront disponibles sur place.