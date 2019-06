GOURDE, Émile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 mai 2019, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Émile Gourde, époux de feu Mme Rolande Roy. Il était le fils de feu Gédéon Gourde et de feu Mme Virginie Baillargeon. Il demeurait à Saint-Bernard. La famille vous accueillera aule vendredi 7 juin 2019 de 19h à 21h, le samedi 8 juin 2019 de 9h à 10h45. Les funérailles seront célébrées le samedi 8 juin 2019 à 11h, en l'église de Saint- Bernard, 1474 rue St-Georges Est et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Marc Vallières), Gérald (Sonia Tremblay), Gaétan (Guylaine Demers), Françoise (Yvan Labonté), feu Réjean, Gisèle et Jean-Marc (Brigitte Payeur); ses petits-enfants: Céline, Marc-André (Isabelle Clermont), Lise et Sylvain Vallières (Yosbelka Tavarez), Jasmin et Francis Gourdes, Junior (Alycia Ouellet) et Jolyane Gourde (Rémi Lepage), Chantal (Olivier Brière), Véronique (Alexis Risler) et Mélissa Labonté (Bobby Lehoux), Étienne et Pier-Yves Gourde; ses arrière-petits-enfants: Phélip, Miguel, Félicia, Léa, Annabelle, Antony, Gabriel, Félix, Colin, Layla, Kaylie, Lowrence, Miro, Tom, et Livia. En tant que dernier membre de la famille, il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Pierre (Rose Boutin), Jacqueline (Georges-Omer Parent), Sr Marie communauté du bon pasteur, Émilia (Henri Blais), Germaine (Pierre Visockis), Lucienne (Paul-Émile Rouleau), Fernande (Arthur Lavigne), Paul (Antonia Lacasse), Noël (Germaine Roy), Cécile (Lorenzo Lavigne), Gérard (Claire Roy), Philippe (Bertha Fillion), Alphonse et Jeannine (Lionel Breton); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Alice (feu Albert Brousseau), feu Georges (feu Marie-Rose Bisson), feu Ernest (feu Estelle Campagna), feu Rosaire (feu Mariette Chabot), feu Maria (feu Roland Blais), feu Antonia (feu Aimé Gagnon), feu Aimé (feu Carmelle Gagné), Jeanne (feu Bernard Roberge), Carmen (feu Eddy Boilard), Émilien (feu Rose-Hélène Fillion), feu Alphé, feu Ulysse (Ghislaine Breton); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de la Villa d'Accueil de Saint-Bernard pour les bons soins prodigués à notre père. Des dons à la Fabrique de Saint-Bernard, Le groupe Jonathan : https://www.groupejonathan.ca/ seraient appréciés.