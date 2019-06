MARANDA, Marguerite



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mai 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Marguerite Maranda, fille de feu Jean-Charles Maranda et de feu Eugénie Tremblay. Elle demeurait à Saint-Elzéar.La famille recevra les condoléances au funérarium duvendredi le 7 juin de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil son fils Jean- Philippe (Jenny Dupont); ses petits- enfants: Benjamin et Chloé; le père de son fils Claude Trudel; ses frères et sœurs: Jean (feu Yvonnette Lachance), André (Carole Parent), Monique, Pierre (Huguette Pelletier), Claude (Jacqueline Blouin), Nicole (feu Michel Moreau), Jacques (Lise Légaré), Marc (Carmen Ruel); sa filleule Mélanie Maranda ainsi que de nombreux amis, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et les brebis de Jésus. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à " Les Brebis de Jésus " (35 chemin de l'église, Sainte-Pétronille, Îles d'Orléans, Québec, G0A 4C0) ou à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus (Saint-Elzéar)