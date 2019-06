SOUCY, Charlotte



À l'hôpital Laval de Québec le 2 juin 2019, est décédée à l'âge de 76 ans Mme Charlotte Soucy; épouse de feu M. Dominique Advent Lévesque; fille de feu Mme Jeannette Bélanger et de feu M. Ovide Soucy. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 10 h à 13 h 30.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Bertin Bois), Marie-Claude (Martin Lizotte), Jérôme (Gaétanne Gauvin); ses petits-enfants: Kim Lévesque Lizotte (Éric Bruneau), Jean-Philippe Bois (Geneviève Savard), Sacha Lévesque Lizotte (Anaïs Vergnault), Tristan Lévesque Lizotte (Catherine St-Denis), Roxane Bois, Sarah-Élizabeth et Sophie-Laurence Lévesque et leur mère, Valérie Lemieux; ses arrière-petits-enfants: Maël et Marguerite. Elle était la soeur de: Clément (Thérèse Santerre), Lucette, Émile (feu Florence Arsenault), Éloi (Lisette Lévesque), Jules (Cécile Lanthier), Annette (feu Marcel Point), Michèle, feu Aline (Luc Dallaire), Alain (Gilles Beaulieu), Guy. Elle était la belle-sœur de: Georges (Denise Lévesque), feu Maurice, feu Hamel (Nicole Lévesque), feu Gilles, feu Pauline (feu Jean-Neil Bourgoin), feu Laurier (Hélène Hudon) (Gaétan Dubé), Raymonde (Laurent Munyan), Alain. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Soucy et Lévesque ainsi que ses ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8 ou à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la