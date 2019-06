CHABOT, Jeannette



Au Centre d'hébergement de Saint- Raymond, en soins palliatifs, le 27 mai 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Jeannette Chabot, épouse de feu monsieur Omer Audet, fille de feu monsieur Adélard Chabot et de feu dame Joséphine Boutin. Elle a demeuré la majeure partie de sa vie à Deschambault. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Chabot laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés: Simonne (Gilles Paradis), Denise (Roger Portelance), Paul, Marthe (Paul-Henri Matte), Marlène (Raymond Trottier), Yvon (feu Sylvie Larochelle) et Léo (Lyne Grandbois); ses petits-enfants: Lise, Simon et Sophie Portelance, Steve et Cynthia Trottier, Sébastien et Nancy Audet, Kévin et Karine Audet ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la dernière survivante d'une famille de 12 enfants (Marie, Léontine, Léopold, Onésime, Angéline, Lionel, Eugénie, Marie-Anne, Joachim, Arthur, Jeannette et Alyre). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise et remercie également le Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles à l'église.