TREMBLAY, André



Au CHSLD St-Augustin, le 20 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur André Tremblay, fils de feu Willie Tremblay et de feu Imelda Béland. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Claude (Claire Chamberland), Louise (feu Marcel Rancourt), Nicole (feu Arthur Robert), Gilles (Lise Levasseur), Francine (Pierre Bédard), Mireille (Clarence Paquet), feu Benoit, Jean-Pierre (Louise McGee), Denis (Lyne Carrière), Céline (Serge Leblond), Marc (Gisèle Dufour); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport pour les bons soins prodigués.