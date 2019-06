ST-LAURENT

Jean-Pierre (Pierrot)



Au Centre d'hébergement de Sainte- Thècle, le 23 mai 2019, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre St-Laurent (Pierrot), époux de dame Pierrette Paré, fils de feu monsieur Elzéar St-Laurent et de feu dame Rolande Couturier. Il était natif de Notre-Dame-des-Anges. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 10 h 45,Outre son épouse Pierrette, monsieur St-Laurent laisse dans le deuil ses filles: Manon, Nathalie et Thérèse (Jean Martel); ses petits- enfants: Frédéric et Gabriel Martel, Anne-Sophie et David Lussier; ses frères et soeurs: feu Hubert (feu Alexandra Milliard), Huguette, feu Paul-Émile, Claudette (feu Ghislain Pagé), feu Pâquerette (feu Aristide Lafleur), feu Guy, Benoît (Monique Pelletier), Chantal (André Mainville), Ginette (Guy Baril) et Christiane (Roger Cyr); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré: Patrick (Micheline Arcand), Huguette (Aurélien Bourré) et feu Armand (Lisette Baillargeon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le docteur Rémi Grandisson et le personnel du Centre d'hébergement de Sainte-Thècle pour leur dévouement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.