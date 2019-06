MICHAUD, Geneviève Boudreault



Au CHSLD St-Antoine, Québec, le 19 mai 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Geneviève Boudreault, épouse de feu monsieur Jean-Guy Michaud. Née à Beaupré, le 28 janvier 1924, elle était la fille de feu dame Blanche Bolduc et de feu monsieur François Boudreault. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10 h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de la Nativité (Boul. Raymond). Madame Michaud laisse dans le deuil son fils Luc; sa sœur Catherine Boudreault; ses belles-sœurs: Rita Michaud (feu Robert Roussin), Aline Michaud (feu Marcel Michaud); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 1er et 3ieme étage du CHSLD St-Antoine pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : 418-527-4294,.Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de