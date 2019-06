De bons et de mauvais... souvenirs

Lance Stroll en sera à sa troisième présence en fin de semaine au circuit Gilles-Villeneuve, un tracé qu’il a découvert à son année-recrue en F1 à bord d’une Williams en 2017.

Malgré un début de saison 2019 difficile, le pilote québécois aborde la septième étape du Championnat du monde avec fébrilité et confiance.

«Je n’ai pas l’occasion de courir souvent devant mon public, a-t-il raconté lors d’une récente entrevue accordé au Journal au Grand Prix d’Espagne. C’est certatin qu’avec l’ambiance qui y règne, mon niveau de motivation est très élevé.»

Le pilote de 20 ans a accepté de nous décrire un tour de piste du circuit Gilles-Villeneuve qu’il affectionne particulièrement.

Comme tous les autres engagés du plateau, il affirme que la piste représente un énorme défi. La proximité des murs à maints endroits et ses freinages brusques sont très exigeants.

Escalader les vibreurs

«À Montréal, il faut savoir profiter des vibreurs, dit-il, pour garder une bonne vitesse. C’est le cas du virage 1, qu’on aborde après un freinage très soutenu qui suit la ligne droite des puits de ravitaillement. On doit y être prudent car le revêtement est bosselé. Il faut aussi garder un certain rythme pour attaquer la courbe qui suit.

Baptisée «Virage Senna», en l’honneur du triple champion du monde, cette section a beaucoup de signification pour Stroll.

«J’ai grandi en regardant, dit-il, le Grand Prix du Canada à cet endroit, assis dans cette tribune devant le virage 2. Les spectateurs sont très près de la piste. Maintenant que je suis au volant d’une F1, on ressent cette atmosphère magique.»

Dès le tour initial

«Par la suite, les virages 3 et 4 sont près des murs, et il faut, là encore, utiliser les vibreurs. Le virage 5 est très rapide, poursuit-il. Il faut garder la voiture à droite le plus possible avant un autre gros freinage au virage 6.»

C’est d’ailleurs à l’entrée du virage six que sa course s’est terminée abruptement l’an dernier après un accrochage spectaculaire l’impliquant avec Brendon Hartley à la sortie de la courbe précédente. Les deux pilotes ont été contraints à l’abandon avant même que le premier tour ne soit complété.

«Vient ensuite la portion sous le Pont de la Concorde, où un autre freinage important nous attend, dit-il. Il faut la trajectoire idéale à la sortie du virage 9 pour ensuite se diriger vers une ligne droite qui nous mènera vers la portion la plus lente de la piste.

«On roule à fond, puis c’est un autre gros freinage avant la courbe la plus lente du circuit. C’est tout un challenge. Mais c’est aussi en course l’un des meilleurs endroits pour doubler un adversaire.

«Il faut freiner le plus tard possible sans toutefois déstabiliser la voiture. Une bonne sortie de virage nous permettra d’aborder la plus longue ligne droite du tracé avec assurance.»

Stroll n’a jamais vu cette portion l’an dernier en course puisqu’il avait été éliminé quelques virages plus tôt. C’est aussi à cet endroit qu’une tribune à son nom avait été aménagée [comme cette année d’ailleurs]. Portant casquettes et t-shirts, les spectateurs n’ont jamais vu leur pilote préféré passer devant eux !

«J’ai vu, pendant le tour de chauffe, qu’il y avait beaucoup d’ambiance à cet endroit. C’est dommage qu’ils ne m’ont jamais vu par la suite...»

Le fameux mur des champions

C’est sur la longue ligne droite qui longue le Bassin olympique, que les voitures roulent à la vitesse la plus élevée. Les monoplaces peuvent y atteindre les 335 km/h avant les deux derniers virages de la piste.

«Puis, on se retrouve, affirme Stroll, devant la dernière chicane (virages 13 et 14) très redoutée. Le mur des Champions à l’extérieur a piégé beaucoup de pilotes dans le passé. Il faut beaucoup de précision avant d’accélérer à fond pour compléter notre tour.»

Ses premiers points

Le Grand Prix du Canada aura toujours eu un saveur particulière pour Stroll. C’est à Montréal, en 2017, qu’il avait récolté les deux premiers points de sa carrière en F1 quand il a rallié l’arrivée au neuvième rang.

«C’est un moment inoubliable qui restera à jamais gravé dans ma mémoire», a-t-il conclu.

Rappelons que deux semaines plus tard, il se classait troisième au GP dAzerbaïdjan, pour accéder à son premier et seul podium en F1.

Lance Stroll au GP du Canada Deux participations avec l’écurie Williams. 2017 ► Qualifications: 17e

► Course: 9e

2018

► Qualifications: 17e