Du bonheur pour les nostalgiques

Les folles années 1980 ne sont pas prêtes de sombrer dans l’oubli. Grâce à Corey Hart, à ses indémodables succès et à de vibrantes retrouvailles avec son épouse Julie Masse, elles étaient plus vivantes que jamais, jeudi soir, au Centre Vidéotron.

En plein cœur de sa toute première canadienne en plus de 30 ans, l’icône musicale aux verres fumés a joué à fond la carte de la nostalgie pour le plus grand bonheur de plus de 8000 fans qui ne demandaient pas mieux que de ressasser de vieux souvenirs en compagnie de Hart et de la formation Glass Tiger, qui assurait la première partie avec ses succès ressortis, eux aussi, des années 1980.

Franchement, on n’aurait pu espérer mieux comme retrouvailles. Corey Hart, qui ne fait pas ses 57 ans, a déballé tous ses vieux hits, utilisé les écrans géants pour faire défiler des photos d’époque et ses vidéoclips en plus de ratisser large au niveau des reprises, se servant autant dans le répertoire des Beatles (Let it Be) que chez Coldplay (Viva la Vida).

Pour ouvrir le bal, Hart avait choisi la chanson-titre de Dreaming Time Again, son EP lancé ce printemps. C’était un choix risqué, qui aurait pu plomber le coup d’envoi. Or, dynamisée par ses huit musiciens et choristes, la seule nouveauté au programme a mis la table à la perfection.

Julie Masse acclamée

Très vite, on a constaté que les liens entre le chanteur montréalais et son public sont restés chaleureux. Après Boy in the Box, l’ovation que lui a servie la foule a failli lui tirer des larmes. « Vous me touchez beaucoup », a-t-il admis, ému.

Puis, Julie Masse a quitté son poste parmi les choristes pour chanter Là-bas avec son Corey. Et la foule lui a déclaré son amour. Et davantage quand Masse, dont la voix n’a rien perdu de sa puissance, a donné congé à son époux pour déterrer son classique C’est zéro. Pas de doute, les Québécois se sont ennuyés d’elle.

Avec sa tournée Never Surrender, Hart veut donner le maximum à ses fans. Il a ainsi profité d’un séjour sur une scène secondaire pour orchestrer une demande en mariage en direct en plus de nous présenter une admiratrice octogénaire venue du Japon. C’était sympathique même si les longs discours durant ce segment ont quelque peu brisé le rythme.

Ses lunettes de soleil

Hart a cependant vite retrouvé sa cadence, d’abord en chantant Hymne à l’amour de Piaf avec la gagnante de La Voix, Geneviève Jodoin, puis en servant finalement, au rappel, les plats de résistance que tout le monde attendait : Sunglasses At Night, que Hart a chanté avec ses incontournables lunettes de soleil, et Never Surrender.

En passant, ceux qui ont raté le concert auront sûrement la possibilité de revoir cette finale triomphale sur les réseaux sociaux puisque des centaines de spectateurs ont préféré, comme c’est devenu la triste tradition, filmer le tout avec leurs téléphones plutôt que de chanter et danser comme le reste du public.