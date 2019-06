LAPLANTE, Jeanne D'Arc Larue



Au CHUL, le 6 mai 2019, à l'âge de 103 ans et 8 mois, est décédée madame Jeanne d'Arc Larue, épouse de feu monsieur Pierre Laplante. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Christine Vallée), feu Diane (feu Marcel Martin), Denis (Carole Laflamme), Normand (Solange Nadeau) et Yvon (Claire Lagrandeur); ses petits-enfants: sa filleule Anne-Marie (Neil Bettney) et Jean-François Laplante, feu Jacinthe Martin et Vincent Martin, Rafaëlle et Laetitia Laplante, Jean-Samuel Laplante; ses arrière-petits-fils: Samuel et Oliver Bettney; sa soeur Thérèse (feu Lionel Langlois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille adresse ses sincères remerciements au personnel de la section gériatrie du CHUL pour l'attention portée et les soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 12h.