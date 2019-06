LECLERC, Henri-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le lundi 27 mai 2019, est décédé à l'âge 76 ans et 1 mois, monsieur Henri-Marc Leclerc, conjoint de madame Aline Bédard. Il était le fils de feu Jean-Marie Leclerc et de feu Marie-Anne Deblois. Il demeurait à Sainte-Claire et autrefois à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :de 9h à 10h55L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa conjointe Aline Bédard et il était le frère de : Nicole (feu Grégoire Gagnon), Éliane (Benoit Ouellet), feu Marcel, feu Lionel (Lise Leclerc), Raymond, Yvan (Claudette Gagnon) et André (Marie-France Pouliot). Il laisse aussi dans le deuil les enfants de sa conjointe : Lise, Sylvie, Guylaine et leur conjoint. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins.