BARIBEAU, Bernard, ing.



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 1er juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Bernard Baribeau, époux de madame Monique Massé, fils de feu madame Éva Bernard et de feu monsieur Fabien Baribeau. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Louise (Martin Gauvin) et Hélène; sa petite-fille: Marie-Jeanne; ses frères: feu Laurent (Rolande Normand) et feu Richard (Aline Mercier); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Nicole Massé (feu Jean-Noël Blouin), Jean-Nil Massé (Andrée Bernier), feu Germain Massé, Jocelyne Massé (Fernand Ouellette) et Georges Massé; sa nièce et ses neveux: Nancy Crofton (René de Coster), Jean-Éric Baribeau (Mylène Therrien) et Maxime Baribeau (Karine Julien), ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille remercie le personnel dévoué et attentionné du 3ième étage du Centre d'hébergement Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, Téléphone : 418 524-2626, Site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.