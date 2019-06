Électrification des camions lourds: Effenco débarque à Paris pour conquérir l’Europe

MONTRÉAL | L’entreprise montréalaise Effenco, qui se spécialise dans l’électrification des camions lourds, s’installe en France afin de partir à la conquête du marché européen.

C’est un contrat de 3 millions $ signé au début de 2019 avec Derichebourg Environnement qui a fait croître la demande pour les solutions d’Effenco sur le vieux continent. Cette entreprise internationale a décidé d'opter pour la technologie hybride électrique Active Stop-Start d'Effenco afin d'équiper ses camions à benne affectés à de nouveaux contrats de collecte dans la Ville Lumière.

«À la suite de l’entente avec Derichebourg, nous avons reçu de nombreuses expressions d’intérêt et conclu des ententes additionnelles avec des flottes et manufacturiers de camions en Norvège, en Italie, en Suisse ainsi qu’en Espagne», a indiqué David Arsenault, président et cofondateur d’Effenco, par communiqué.

«Plusieurs centaines d’unités seront ainsi progressivement déployées dans différentes villes européennes au cours des deux prochaines années, a ajouté l’homme d’affaires. Nous sommes confiants que nos ventes à l’exportation atteindront d’ici trois ans quelque 100 millions $.»

La technologie hybride électrique d’Effenco permet de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre des camions, qui sont également plus silencieux, un avantage en milieu densément peuplé.