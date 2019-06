Enfin plus d’infos sur la plateforme de jeux Google Stadia

On a enfin plus de détails sur ce que comportera la nouvelle plateforme de jeux. Abordable et ambitieux, Google Stadia risque vraiment de faire mal aux marchés des consoles!

Suite à son annonce le 19 mars dernier, les gameurs attendaient avec impatience plus de détails sur cette bête.

On nous rappelle que vous pouvez utiliser Stadia sur votre télévision, votre ordinateur de bureau ou portable ainsi que vos tablettes et cellulaires.

Pour tout ceux qui ne peuvent profiter d’une console ou une ordinateur de jeu, votre attente est bientôt terminée. En effet, c’est en novembre 2019 que le service sera officiellement lancé dans 14 pays.

Baldur’s Gate 3 est officiel, les amis!

Ça commence en grand! Dans un bande-annonce exclusive, on nous annonce officiellement la sortie de Baldur’s Gate 3! Avec le président de Larian Studios qui a littéralement un «nerdgasm» devant nous en partageant son bonheur d’avoir pu travaillé sur cette série, on ne peut que partager son sentiment.

Peu dispendieux

Google nous propose, dès son lancement, un abonnement Stadia Pro pour 9,99$US par mois. À ce prix, vous aurez accès aux jeux avec une résolution de 4K, HDR, 60 images par seconde et son 5.1 surround.

Bien sûr, il vous faut la connexion Internet pour pouvoir profiter de cette qualité. Pour profiter du maximum offert au lancement, Google recommande d’avoir une connexion de 35 Mbps. Toutefois, la connexion minimale recommandé, pour profiter d’une expérience à 720p, est de 10 Mbps.

Si vous ne voulez pas payer pour profiter du 4K, avec Stadia Base, vous pouvez tout simplement acheter vos jeux et profiter sur service, gratuitement. L’accessibilité universelle au jeu est une priorité chez Google, mentionne Phil Harrison.

Édition «Fondateur»

Pour les collectionneurs et les gameurs qui achètent tout «Jour 1», une édition «Fondateur» sera disponible cet automne pour la modique somme de 129$US. Elle comprendra un Chromecast Ultra, une manette Stadia couleur bleu nuit, édition limitée, un abonnement de trois mois ainsi que le jeu Destiny 2 avec toutes les expansions, dont la nouvelle expansion Shadowkeep. L’ensemble a une valeur de plus de 300$, ce qui en fait un très très bon «deal». De plus, vous pourrez réserver votre nom Stadia d’avance.

Si vous ne voulez pas vous procurez le gros kit, la manette Stadia sera vendu séparement à 69,99$US.

Bibliothèque variée

Plus d’une trentaine de jeux seront disponibles au lancement, dont plusieurs jeux AAA comme Doom Eternal, Assassin’s Creed Odyssey, Tomb Raider et The Division 2 entre autres.

Les jeux ne seront toutefois pas gratuits : il faudra bien sûr débourser un montant supplémentaire pour chaque jeu.

Cette conférence a été que du bonbon du début à la fin et on a très hâte de voir les prochaines capsules dans les mois à suivre.