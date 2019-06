BLAIS, Christian



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 mars 2019, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Christian Blais, fils de feu monsieur Roland Blais et de feu dame Eva Blais. Il demeurait à St-Vallier de Bellechasse et originaire de Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléancesle samedi 8 juin 2019 à compter de 14h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Lyse Blais (Réal Ladouceur), feu Ginette Blais (Claude Charbonneau), feu Claude Blais, Daniel Blais (Line Langlois), feu Bernard Blais; ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. À la place de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Barre du Jour, groupe d'entraide en santé mentale: 35, rue Leclerc, St-Gervais (QC), G0R 3C0, Tél : 1-877-841-7100. www.labarredujour.jimdo.com. La direction a été confiée à la