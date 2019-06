GOSSELIN, Mariette



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 30 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dans le calme et la douceur madame Mariette Gosselin, épouse de feu monsieur Raymond Rouleau, fille de feu madame Philomène Plante et de feu monsieur Philippe Gosselin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 12h.Elle est allée rejoindre ses parents, son époux et sa fille Diane et elle laisse dans le deuil ses filles: Lucie, Johanne et Martine; ses petits-fils: Nicolas (Annie Malouin) et Raphaël (Camille Bastien); ses arrière petites-filles: Naomi et Jasmine; son frère et sa sœur: Marcel (Cécile Turcotte) et Rolande (Laurent Fortier); ses beaux- frères et belles-sœurs: Marc Rouleau (Suzanne Robitaille), Célyne Rouleau, Louise Morin (feu Jean-Louis Rouleau); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s dont sa bonne amie Jeannette. Merci à Lise Dallaire, amie de la famille, qui l'a accompagnée dans ses dernières nuits. Un remerciement particulier au service des soins palliatifs à domicile de Beauport de même qu'à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital st-François d'assise ainsi qu'aux Dres Brisson et Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs), téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.