Flou dans la loi sur le cannabis: le gouvernement du Québec envoie un mauvais signal, croit le PQ

L’État québécois «envoie le signal» qu’on peut transgresser la Loi encadrant le cannabis parce qu’elle n’est «pas applicable», juge le Parti québécois.

L’Agence QMI révélait jeudi qu’en raison d’un flou législatif, une seule contravention a été donnée relativement à cette Loi depuis la légalisation, même si les policiers et inspecteurs ont rempli 433 rapports d’infractions.

«Chaque fois qu’on adopte une loi, l’important est qu’elle soit applicable. Si elle n’est pas applicable, on envoie le signal qu’on peut se permettre d’y déroger, ce qui est une très mauvaise chose», a commenté le chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, lors d’une mêlée de presse, jeudi.

«[Le gouvernement] a des réponses à donner là-dessus», a-t-il ajouté, accusant le ministre délégué à la Santé publique, Lionel Carmant, de rester trop souvent silencieux devant les questions des parlementaires.

Des propos qui ont trouvé écho chez le porte-parole libéral en matière de Santé publique, André Fortin, qui dit avoir été surpris par les données révélées par l’Agence QMI.

«On a posé la question au Dr Carmant en commission parlementaire : “Combien de constats d’infraction ont été donnés aux citoyens”. Et il nous a dit que le DPCP n’avait pas cette information-là et qu’il allait la colliger un an seulement après l’introduction de la Loi», a déploré M. Fortin.

«Là, on apprend que les données sont publiques. Alors on aura très certainement des questions pour le Dr Carmant», a-t-il ajouté.

Les députés à l’Assemblée nationale sont présentement en train d’étudier une loi qui, advenant son adoption, modifiera la Loi encadrant le cannabis.