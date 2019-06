Daniel Vermette, président de Groupe Santé Expert, a accepté la présidence d’honneur du 26e Tournoi de golf-bénéfice au profit de la Fondation de Lauberivière, qui se tient aujourd’hui, dès 13 h 30, au club de golf Saint-Michel-de-Bellechasse. Près de 160 golfeurs s’y retrouveront afin d’appuyer la mission de la Fondation qui est de soutenir financièrement la Maison de Lauberivière.

Vino et cabot

La 13e soirée Vino et Cabot, tenue le 8 mai dernier au profit de la SPA de Québec, sous la présidence d’honneur de Stéphane Fallu, animateur de l’émission Refuge animal, a permis d’amasser la somme de 32 827,61 $ (net). Sur la photo, de gauche à droite : Sophie Abel, ambassadrice ; Stéphane Fallu, Anita Damico, ambassadrice ; Monique Paradis, directrice développement philanthropique de la SPA ; Félix Tremblay, président du CA de la SPA, et Caroline Plante, ambassadrice et administratrice.

Défi relevé

Plus de 460 personnes de la communauté d’affaires de Québec se sont rassemblées le 22 mai au Terminal du Port de Québec à l’occasion du 10e Souper Homard au profit de la Fondation Signes d’Espoir. La soirée présentée par Trudel Corporation, sous la coprésidence d’honneur de William Trudel, président fondateur et chef de la direction, ainsi que de Jonathan Trudel, vice-président exécutif et cofondateur, a permis d’amasser 102 177 $ qui serviront à soutenir les gens atteints de surdité à Québec et à démarrer le projet de relocalisation de Signes d’Espoir prévu pour 2020.

En double chez Ecce Terra

Ecce Terra, firme d’arpenteurs-géomètres, a inauguré récemment ses nouveaux bureaux de Lévis, plus spacieux, situés au 5790, boul. Étienne-Dallaire, local 103 B. Présente sur la Rive-Sud de Québec depuis 2014, Ecca Terra a maintenant doublé sa superficie à Lévis de même que son nombre d’employés (de 4 à 8). Ecce Terra est présente dans les régions de Québec, Lévis, Chaudière-Appalaches et l’Estrie avec neuf bureaux. De gauche à droite, sur la photo : Tony Fournier, président d’Ecce Terra ; Janet Jones, conseillère municipale à la Ville de Lévis, et Stéphane Lemay, associé responsable du bureau de Lévis d’Ecce Terra.

Prix du Mérite de l’engagement

Marie-Yvonne Boudreau, élève de 4e secondaire à Saint-Jean-Eudes, a reçu récemment le prix du Mérite de l’engagement dans les activités parascolaires, décerné par la Fédération des établissements d’enseignement privés. Elle fait partie des 26 élèves fréquentant des écoles privées de différentes régions du Québec qui se sont démarqués par leur engagement dans la vie de leur école et dans différentes activités parascolaires. Sur la photo, Marie-Yvonne est en compagnie de Nancy Brousseau, directrice générale de la Fédération.

Anniversaires

Julie Perreault (photo), comédienne, actrice et photographe, 43 ans... Bernard Drainville, journaliste et animateur radio, 56 ans.... Stéphane Ouellet, ex-boxeur professionnel, 48 ans... François Avard, auteur de téléséries, 51 ans... Pierrette Robitaille, comédienne et actrice, 69 ans... Jean-Claude Lord, réalisateur et scénariste de cinéma, 76 ans... Ed Giacomin, gardien de but (1966-1976 : Rangers — Red Wings), 80 ans.

Disparus

Le 6 juin 2018. Red Schoendienst (photo), 95 ans, joueur américain de baseball qui a évolué avec Saint-Louis, les Giants de New York et Milwaukee entre 1945 et 1963 et élu en 1989 au Temple de la renommée du baseball... 2018. David McFadden, 77 ans, poète et écrivain canadien... 2017. Alphonse Lemay, 88 ans, père de la chanteuse Lynda Lemay.