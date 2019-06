Je n’ai plus aucune envie de vivre en couple

On dit de moi que je suis une belle fille, attirante et débrouillarde, ni stupide ni emmerdeuse, même si on dit aussi « elle ne sait pas toujours ce qu’elle veut et elle est entêtée. » J’arrive à 32 ans, un tournant de ma vie qui me force à faire un bilan pas jojo de mes relations avec les hommes.

Dans ma jeunesse, je n’ai pas toujours été correcte avec eux. Il m’est arrivé d’en faire baver certains que je trouvais insignifiants et pas à la hauteur de ce que j’attendais d’un homme avec qui je souhaitais faire ma vie. Mais ça m’a servi d’école pour apprendre à modérer mes transports, à devenir adulte en ne disant pas spontanément tout ce qui me passait par la tête.

Cette grosse amélioration que j’ai faite sur moi-même, cette valeur ajoutée de fille prête à tout partager avec un homme et en même temps totalement indépendante, ne donne jusqu’à maintenant aucun résultat sur mes relations amoureuses. Les hommes ont, soit peur de moi en croyant que je triche sur la marchandise, soit ils se méfient de ma trop grande perfection.

J’ai donc cessé de m’illusionner et de me faire du mal à fréquenter des hommes qui m’abandonnent rapidement avec des excuses qui ne tiennent pas la route. Je dois être destinée, comme plusieurs autres, à vivre seule. Même si mes amies me trouvent folle, j’ai tellement envie de trouver la sérénité, que j’entends poursuivre dans cette voie.

Une fille enfin émancipée

J’ai ressenti un certain malaise en vous lisant. Comme si le récit trop lisse et trop achevé de votre discours cachait quelque chose que vous ne vouliez pas dévoiler. Quand quelqu’un a l’air trop parfait, c’est souvent aussi déstabilisant que quelqu’un qui a l’air détraqué. Une chose me semble claire, vous avez besoin de faire le point avec une personne compétente pour vous guider, comme un(e) psychologue ou un(e) psychothérapeute. Comme le hasard n’existe pas, je vous souligne au passage que vous devriez jeter un œil sur une web série excellente écrite par la bloqueuse Sarah-Maude Beauchesne qui pourrait vous allumer.