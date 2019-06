Le Circuit électrique hausse ses tarifs

Disant vouloir assurer le rythme soutenu du déploiement de nouvelles bornes rapides, Hydro-Québec annonce que son Circuit électrique appliquera un nouveau tarif horaire de recharge rapide à compter du 12 juin.

Ainsi, les propriétaires qui branchent leur voiture électrique dans une borne de recharge à 400 volts devront payer 11,50 $ l’heure – taxes incluses et facturé à la minute – au lieu de 10 $.

Par exemple, une recharge rapide de 20 minutes coûtera 3,83 $ et une recharge de 30 minutes, 5,75 $. Par la suite, à compter du 1er janvier 2020, ce tarif sera indexé annuellement selon le taux de l’inflation, explique la société d’État.

Pour la recharge sur les bornes à 240 volts, le tarif demeurera inchangé, soit un montant forfaitaire de 2,50 $ par recharge ou encore un tarif de 1 $ l’heure (ici aussi facturé à la minute).

Afin de prendre connaissance du tarif à chaque borne, les utilisateurs sont invités à consulter l’application mobile pour iOS ou Android ou encore le site web du Circuit électrique. Le tarif sera également indiqué à l’écran sur la borne.

Photo PIerre-Paul Poulin

Prise deux

Rappelons qu’en janvier 2018, le Circuit électrique avait annoncé une hausse des tarifs de ses bornes de recharge rapide. Cependant, l’organisme s’était ravisé quelques jours plus tard, constatant la grogne des utilisateurs de son réseau.

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques au Québec et dans l'Est de l'Ontario. Là-bas, soit dit en passant, le tarif aux bornes rapides demeurera à 17 $ l’heure, confirme Hydro-Québec. Pour ce qui est de la recharge aux bornes à 240 volts, elle est soit à tarif forfaitaire de 4 $, peu importe la durée de la recharge, soit à tarif horaire de 2 $ l'heure, facturé à la minute.

Vous songez à vous affranchir du pétrole une fois pour toutes? Ne manquez pas de consulter notre guide des véhicules électrique offerts au Canada.