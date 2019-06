Lydia Képinski n’en fait qu’à sa tête... et c’est tant mieux

Miley Cyrus

Retour surprise, ambitieux (on y reviendra) et – surtout – à une formule pop plus éclatée pour Miley Cyrus. Deux ans après Younger Now, un sixième album plus édulcoré, l’auteure et interprète lance le premier volet d’un triptyque de maxis qui mèneront à un LP à paraître d’ici la fin de l’année. Expérience oblige, Cyrus et ses collaborateurs proposent un savant dosage entre le genre de prédilection de l’artiste et les tendances de l’heure (les influences trap, notamment). Un brin moins criard que Bangerz, donc, et c’est tant mieux. Vivement la suite.