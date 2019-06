Ressentant, dit-il, le besoin de changer d’air à la fin de la dernière saison, Daniel Ricciardo a pris le pari audacieux de quitter l’écurie Red Bull dont il a défendu les couleurs pendant cinq ans pour accepter l’offre de l’équipe Renault.

Le pilote australien reconnaît que la période d’adaptation avec son nouvel employeur n’est pas terminée.

« C’est un long processus, a-t-il raconté hier après-midi. Mais je réalise quand même que j’ai progressé depuis le début de la saison. En fait, je me sens de plus en plus à l’aise au volant de la voiture. »

Toujours aussi souriant, le pilote de 29 ans avoue que les résultats se font attendre en 2019, lui qui n’a accumulé que huit points en six épreuves depuis qu’il est associé à l’écurie française.

« C’est certain qu’on veut faire mieux, poursuit-il, mais on travaille là-dessus. Je suis très confiant pour la suite des choses. Ma motivation est intacte. Et non, je ne regrette pas d’avoir changé d’équipe cette année. »

Sa première victoire

Le circuit Gilles-Villeneuve lui rappelle de bons souvenirs, dont celui d’avoir remporté, en 2014, la première de ses sept victoires en F1.

« C’est fou comme le temps passe, a-t-il souligné. J’ai signé beaucoup d’autographes pendant la journée sur des photos où j’apparais sur la première marche du podium. C’est un beau clin d’œil à ce moment mémorable. »

Ricciardo et son coéquipier, l’Allemand Nico Hülkenberg, devront encore patienter avant de profiter de retouches importantes, puisque Renault ne proposera des évolutions au moteur et au châssis de son bolide qu’au Grand Prix de France dans deux semaines.

« On espère ainsi, avec ces changements, être en mesure d’améliorer notre sort au classement et réaliser notre objectif de terminer quatrièmes au championnat des constructeurs à la fin de l’année », de conclure Ricciardo.

Finies les entrevues le jeudi ?

La F1 est en profonde mutation et ses dirigeants veulent notamment revoir l’horaire et le fonctionnement de ses fins de semaine de courses dès le début de la saison 2021.

C’est du moins ce que rapporte Auto Motor und Sport qui prétend que les activités du jeudi, dont les traditionnelles conférences de presse des pilotes, seraient reportées au lendemain.

Le site allemand nous apprend aussi que les équipes de F1 pourraient aussi être forcées de maintenir les mêmes spécifications de la voiture pendant tout le week-end du Grand Prix. Cette démarche viserait à imposer une situation de « Parc Fermé » dès le vendredi plutôt que le samedi comme c’est le cas actuellement.