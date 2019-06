Malgré les inondations: plus de ventes de propriétés riveraines attendues en 2020

MONTRÉAL – Malgré les inondations printanières, il semble que les ventes de maisons unifamiliales situées sur le bord de l’eau vont augmenter de 4,4 % au Québec l’an prochain, selon une étude de Royal LePage dévoilée jeudi.

L’étude a étudié 12 marchés immobiliers récréatifs de la Belle Province auprès de courtiers immobiliers de la bannière. Il en ressort qu’au cours de la période de 12 mois s’étant terminée le 31 mars dernier, le prix médian des maisons unifamiliales près de plans d’eau est demeuré stable, avec une hausse de 1,6 % pour se fixer à 246 184 $ par rapport à un an auparavant. Les prix ont affiché une croissance moins forte que le nombre de transactions, en hausse de 6,1 %.

C’est la région de Portneuf, près de Québec, qui a affiché la plus forte croissance des prix des propriétés riveraines, soit 17,9 % d’augmentation d’une année à l’autre, à 224 000 $.

Au cours de l’année en cours, le prix médian des propriétés récréatives au Québec devrait enregistrer une croissance de 5,6 %, l’une des plus fortes à l’échelle canadienne.

Dans les 12 régions passées sous la loupe, le reste des propriétés a vu leur valeur croître de 4,5 %, à 194 315 $, si bien que les maisons riveraines ont en moyenne ont une valeur près de 27 % plus élevée que toutes les propriétés.

«Les hausses salariales dans la province continuent de croître dans le contexte du plein emploi, procurant une grande confiance aux consommateurs, a dit Dominic St-Pierre, vice-président et directeur général de Royal LePage pour la région du Québec. On remarque aussi un afflux important des 40-60 ans qui souhaitent améliorer leur style de vie et passer plus de temps en famille... et au chalet.»

Top 3 des secteurs où se sont vendues le plus de propriétés unifamiliales riveraines en 2019:

1) Matawinie

2) Laurentides

3) Pays-d’en-Haut

Top 3 des secteurs dont les prix médians des propriétés unifamiliales riveraines sont les plus élevés en 2019:

1) Memphrémagog

2) La Jacques-Cartier

3) Pays-d’en-Haut