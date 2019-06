Neymar, sa saison terminée, entendu par la police dans une affaire de viol

Neymar a connu un premier épisode judiciaire en étant entendu par la police jeudi soir à Rio de Janeiro, au terme de 24 heures qui auront vu son accusatrice livrer sa version à la télévision brésilienne dans l’affaire de viol, puis une blessure le priver de Copa America.

L’attaquant vedette de la Seleçao s’est présenté dans un commissariat de Répression des crimes informatiques de Rio, pour avoir diffusé ses échanges avec son accusatrice, Najila Trindade, sur Instagram, dans sa vidéo de défense.

Arrivé le visage fermé, il était plus souriant à sa sortie. Il n’a fait aucune déclaration.

Il était en béquilles puis en chaise roulante, en raison de sa blessure à la cheville droite, survenue mercredi soir lors d’un match amical contre le Qatar, en guise de préparation à la Copa America.

Car la saison cauchemardesque de la vedette brésilienne du Paris SG avait connu deux nouveaux rebondissements sensationnels mercredi soir au Brésil, en un peu plus de 90 minutes, soit peu ou prou la durée d’un match de foot.

Premier acte, une heure avant le coup d’envoi du match amical. Sur SBT, le deuxième plus important réseau de télévision au Brésil, apparaît Najila Trindade Mendes de Souza, qui se présente comme mannequin et qui accuse le joueur le plus cher de l’histoire du foot d’agression et de viol dans un hôtel parisien.

À une heure de grande écoute, elle livre sa version des faits, pour la première fois depuis la révélation du scandale par les médias brésiliens samedi soir.

« Ça a été une agression et un viol », affirme-t-elle dans les extraits diffusés mercredi, alors que l’intégralité de l’entretien est promis pour lundi.

Des points concordent. Tous deux ont échangé par messages électroniques pendant de longues semaines, comme l’avait révélé dans la foulée Neymar dans une vidéo sur son compte Instagram, pour se défendre des accusations (vidéo supprimée depuis). C’est pour cette divulgation qu’il a été entendu jeudi soir par la police.

Puis Najila Trindade est venue à Paris du 15 au 17 mai, un voyage et un séjour dans un hôtel parisien payés par Neymar, affirme-t-elle. L’ambiance lors de la rencontre aurait alors totalement changé par rapport aux échanges à distance.

« Je lui ai demandé d’arrêter »

« Il était agressif, totalement différent du garçon que j’avais connu dans nos messages », explique-t-elle, précisant qu’il était bien dans son « intention (...) d’avoir une relation sexuelle avec lui ».

« Nous avons commencé à nous caresser, à nous embrasser, jusque-là tout allait bien. Il a commencé à me frapper et les premières fois j’ai dit OK, tout va bien », poursuit la jeune femme, pensant pouvoir « essayer de gérer ça ».

« Après, il a commencé à me faire très mal, je lui ai demandé d’arrêter parce que ça me faisait souffrir. Il m’a dit ‘Excuse-moi, ma jolie’. J’ai demandé s’il avait apporté des préservatifs, il a dit que non, et moi j’ai dit que rien ne se passerait », a déclaré Najila Trindade.

« Il m’a retournée et a commis l’acte, et pendant qu’il commettait l’acte il a continué de me frapper violemment sur le derrière. Ça a été très rapide », a-t-elle dit.

Neymar dit être innocent et affirme être tombé dans un piège. Une plainte a été déposée à Sao Paulo par la jeune femme, et le site UOL, qui a révélé l’affaire, affirme avoir eu accès au rapport médical qui fait état d’hématomes sur les jambes et les fesses, de problèmes gastriques et de symptômes post-traumatiques.

Peu après la diffusion de l’interview sur SBT, la publication d’une vidéo montrant la jeune femme frapper Neymar dans une chambre d’hôtel et l’accusant de l’avoir agressée la veille a rendu l’affaire encore plus trouble.

Pied droit fragilisé

Le deuxième acte intervient moins d’une heure et demie après l’entretien-choc.

Sur la pelouse du stade Mané-Garrincha de Brasilia, le joueur quitte le terrain après seulement 17 minutes de jeu, laissant tout un pays retenir son souffle, alors que le Brésil accueille la Copa America à partir du 14 juin, compétition qu’il n’a plus remportée depuis... 2007 !

Le verdict médical tombe moins de cinq heures plus tard, via un communiqué de la Fédération brésilienne (CBF): « rupture ligamentaire au niveau de la cheville droite. En raison de la gravité de la blessure », le N.10 « ne sera pas rétabli » pour la Copa America.

C’est déjà ce pied droit, opéré en 2018 et qui l’a éloigné des terrains de longs mois, qui avait de nouveau fait souffrir le N.10 cet hiver. Contraint au repos, il avait suivi sur le bord du terrain l’humiliante remontada de Manchester United en 8es de finale de Ligue des champions.

Sur Instagram, Neymar s’est cependant montré rassurant au sujet de sa blessure, accompagnant la photo de sa cheville gonflée à l’extrême de la légende: « Après la tempête, le calme ».

Son club, le Paris SG, entend pour sa part « réévaluer dans les 72 heures » le diagnostic de son joueur.

À l’hôpital, Neymar a reçu la visite du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui lui a souhaité un « prompt rétablissement » dans un message sur Twitter illustré d’une photo à ses côtés.

Le chef de l’État a ensuite pris directement position en faveur du joueur depuis Buenos Aires, à l’occasion d’une visite en Argentine: « De ce que j’ai vu jusqu’à présent, Neymar est innocent. Si on voit le contexte, qu’elle (Trindade) traverse l’Atlantique, elle a fait cette interview et a dit qu’elle a été là-bas pour faire l’amour avec lui ».