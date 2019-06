La victoire historique de Gilles Villeneuve en F1 au Grand Prix du Canada en 1978 a été un élément déclencheur pour Bertrand Godin.

Le vétéran renoue avec la compétition à temps plein cette année au Championnat canadien de F1600, dont deux épreuves seront présentées en fin de semaine à Montréal.

« Il y a des moments inspirants dans la vie, a-t-il raconté en entrevue au Journal. L’exploit de Gilles en est un assurément.

« Quand je l’ai vu, à la télé, accepter le drapeau à damier, a-t-il poursuivi, je me suis dit que je souhaitais vivre un jour des sensations semblables. J’avais 10 ans à l’époque et je faisais déjà de la course dans ma tête. Avec ma petite brouette et mon vélo. »

Dix-neuf ans plus tard, Godin s’est rappelé de la victoire de son idole quand il a accédé à la plus haute marche du podium au circuit Gilles-Villeneuve en Formule Atlantique.

« C’était magique, a-t-il enchaîné, vous ne pouvez pas l’imaginer. »

Rentrée réussie

Godin s’est vu proposer un volant pour courir en F1600 l’an dernier à l’occasion du Grand Prix du Canada. Sa rentrée a été pour le moins réussie quand il s’est classé 4e et 5e lors des deux étapes de la fin de semaine.

Puis, deux mois plus tard, il savourait sa première victoire au Grand Prix de Trois-Rivières.

Ces performances ont incité son commanditaire, le Groupe « à l’infini », à l’appuyer financièrement pour disputer une saison complète (17 courses) en 2019.

« L’écurie Britain West Motorsports nous a fait un prix d’ami qu’on ne pouvait refuser, a-t-il expliqué. J’en ai discuté mon épouse Annie, qui a bien compris que je serais plus heureux de faire tout le championnat plutôt que quelques courses.

« Avec le temps, tu te rends compte que tu dois vivre ta passion. »

Godin s’est aussi inspiré d’une citation du triple champion du monde de F1 Niki Lauda, mort tout récemment.

« La recette est simple, disait-il, s’est rappelé Godin. Rester jeune, c’est faire ce que tu aimes.

« Moi, quand j’embarque dans une voiture de course, je n’ai pas 51 ans, j’en ai plutôt 15 », de conclure Godin.