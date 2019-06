Robidas prêt à faire le saut

Premier ? Deuxième ? Troisième ? À quelques heures de la séance de sélection de la LHJMQ qui se tiendra samedi au Centre Vidéotron, l’attaquant Justin Robidas ne se préoccupe pas trop à quel rang il entendra son nom. Il est toutefois convaincu d’une chose : l’équipe qui le repêchera mettra la main sur un joueur affamé malgré son petit gabarit.

Classé deuxième plus bel espoir de cette cuvée par le Centre de soutien au recrutement (CSR), Robidas pourrait bien voler la vedette à son bon ami Joshua Roy sur le plancher de l’amphithéâtre. Le site indépendant Hockey Prospect le place d’ailleurs au sommet de son classement des meilleurs patineurs disponibles, devant Roy.

« Je veux tomber dans une organisation où je peux avoir un impact dès l’an prochain. L’ordre ne me dérange pas. C’est sûr que plus tôt tu sors, mieux c’est, mais je ne pense pas que ce soit ma priorité. Je veux arriver au camp prêt », a observé le joueur de centre des Cantonniers de Magog en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Un déclic

S’il se dit flatté par ceux qui croient qu’il sera le premier adolescent à enfiler un chandail, Robidas reste humble devant toute cette attention qui a considérablement augmenté depuis ses succès éliminatoires qui ont guidé son club à ravir la coupe Jimmy-Ferrari (22 points en 14 rencontres).

À la Coupe Telus, il a ajouté six buts et 13 points en sept matchs, disant à certains qu’il n’était pas simplement le fils de Stéphane Robidas, l’ancien défenseur ayant disputé près de 1000 matchs dans la LNH.

En saison régulière, il avait inscrit 28 buts et 53 points en 35 matchs. Le Sherbrookois a mis le doigt sur la situation qui lui a permis de trouver son erre d’aller à partir du milieu de la campagne.

« En revenant du Challenge CCM, il a fallu qu’on se relève comme équipe [défaite en finale]. Puis, le départ de Marshall Lessard vers Val-d’Or nous a fait mal, c’était un gros morceau, mais on a été capables de continuer à gagner.

Tous les joueurs ont dû lever leur jeu d’une coche, et je pense que moi-même, ça m’a motivé à lever mon jeu d’un cran. On voulait gagner et c’est ce qu’on a fait. Je voulais prouver que j’étais capable de jouer et que ce n’était pas juste à cause de mon père que je suis là », a souligné le jeune homme de 5 pi 7 po et 162 lb, qui se décrit comme un marchand de vitesse.

Une première pour la famille

Si le paternel a été un choix de troisième ronde des Cataractes en 1993 avant d’être la prise du Canadien au septième tour en 1995, il n’a jamais été plongé dans le bain que son fils vit actuellement. Toute la petite famille, incluant sa sœur et ses grands-parents, assistera au moment dans les gradins.

« Il n’a pas vécu un repêchage à ma position. Il n’était même pas présent à son repêchage de la LNH. On vit ça les deux pour une première fois. Ce sera une journée très spéciale. »

Et pourquoi ne pas avoir suivi ses traces à la ligne bleue ? « Il voulait m’envoyer en défense, mais moi, je voulais marquer des buts et être offensif ! »

L’entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis, Mathieu Turcotte, agira à titre d’analyste sur les ondes de TVA Sports pendant la diffusion de la première ronde.

Une amitié solide comme le roc entre Roy et Robidas

Joshua Roy et Justin Robidas ne sont pas uniquement liés par le fait qu’ils sont considérés comme les deux plus beaux joyaux québécois du repêchage. À l’extérieur de la glace, ils ont développé une profonde relation d’amitié.

Leur relation a atteint un autre niveau à la suite de leur participation aux Jeux du Canada, en février dernier, où ils ont conduit Équipe Québec vers une première médaille d’or en hockey masculin en 32 ans.

« On s’entend vraiment bien ensemble, lance sans détour le représentant des Chevaliers de Lévis au sujet de son rival des Cantonniers. Je le connaissais avant les Jeux du Canada puisqu’on avait joué ensemble au sein des équipes Québec, mais en étant deux semaines avec lui, j’ai appris à le connaître plus personnellement. C’est vraiment un bon gars. »

« C’est l’un de mes bons chums à l’extérieur de la glace. Il est fatigant à jouer contre, et c’est un excellent joueur. Il est dangereux avec la rondelle. C’est frustrant de jouer contre lui. De vivre ça avec les gars avec qui on a joué aux Jeux du Canada, ça va être spécial ».

Félicitations partagées

Demain, à l’issue de la première ronde, les deux amis tenteront de trouver du temps pour se serrer la pince, et ce, à travers le brouhaha que leur sélection aura provoqué. Ce sera le début d’une nouvelle aventure. « Ce sera important d’aller lui dire salut, reconnaît Robidas. Ça ne fait que commencer. Il y aura d’autres aventures devant nous. On aura peut-être l’occasion de jouer ensemble dans le futur. »

Qui sera le premier élu du duo ? Nul ne le sait ! « Peu importe qui sort premier ou deuxième, les deux, on sera content l’un pour l’autre », a conclu Roy.

Grouchy à Gatineau ?

Selon le confrère Mikaël Lalancette, les Remparts échangeront le vétéran de 20 ans Matthew Grouchy aux Olympiques de Gatineau, ce matin à l’ouverture de la période des transactions, en retour de l’arrière Darien Kielb.

L’instructeur adjoint chez les Tigres de Victoriaville, Maxime Desruisseaux, sera nommé aux commandes des Élites de Jonquière (midget AAA) la semaine prochaine.

Les Sea Dogs toujours incertains

Photo courtoisie, Vincent Éthier, LHJMQ

Les Sea Dogs de Saint John continuent de maintenir le suspense quant à l’identité de l’heureux élu qui sera sélectionné au tout premier rang, samedi matin.

Détenteurs de la sélection la plus convoitée de l’encan midget après avoir été favorisés à la loterie, les Sea Dogs tendent l’oreille depuis le début des assises à Québec. Le directeur général Trevor Georgie n’a pas trop le temps de contempler les charmes de la Vieille Capitale.

« On va décider vendredi soir qui nous allons prendre au premier rang, mais il n’y a pas de garantie que nous allons rester au premier rang.

À l’heure actuelle, je dirais qu’il y a 70 % de chances qu’on repêche premier, mais si tu viens me revoir dans une heure, ça pourrait être un pourcentage différent », confiait l’homme de hockey aux allures juvéniles, aux abords du Bonne-Entente, quartier général de cette semaine névralgique.

Des rumeurs

Les bruits de corridor faisaient savoir jeudi que la formation du Nouveau-Brunswick chercherait à reculer de quelques rangs. Val-d’Or et Moncton complètent le top 3 présentement.

« Il faut se rappeler qu’il y a un peu plus d’un mois, on se préparait à choisir au cinquième échelon. On se préparait à un repêchage spécifique, et tout a changé dans le dernier mois. »

Georgie ne ressent pas trop de pression même s’il sait pertinemment que la décision de son personnel changera le visage de la concession exclue du portrait éliminatoire lors des deux derniers printemps.

« C’est une grosse décision pour notre organisation. Je ne me sens pas stressé, je dirais que je suis privilégié d’avoir ce boulot et de choisir premier. Pour nous, l’important sera de choisir le joueur qui cadre le mieux avec notre groupe de joueurs actuels », a-t-il renchéri.

Rencontre agréable avec Roy

Si les Sea Dogs ne savent pas encore sur quel pied danser, ils ont tout de même apprécié leur rencontre avec le plus bel espoir, Joshua Roy, en compagnie de ses parents, il y a quelques semaines, à Québec.

« On a eu une belle rencontre avec lui et ses parents. C’est un excellent jeune homme. Cela dit, on a aussi rencontré d’autres joueurs qui sont intéressés à joindre les rangs de la LHJMQ. Je crois qu’ils cadrent avec ce que les Sea Dogs recherchent, soit d’être un bon coéquipier, de s’efforcer d’atteindre l’excellence et être quelqu’un de résilient », a précisé Georgie.

Les Sea Dogs pourraient-ils jeter leur dévolu sur un produit local de Fredericton en Peter Reynolds, qui a passé la dernière saison avec le réputé programme de Shattuck St. Mary’s au Minnesota ?

Troisième meilleur espoir selon le CSR, Reynolds s’est engagé auprès de Boston College à partir de 2022-2023. La réputation des Sea Dogs pour convaincre des récalcitrants n’est plus à faire.

« Je ne sais pas ce qu’il veut, tout ce que je sais, c’est qu’il veut jouer aux États-Unis. Avec notre premier choix, on va s’assurer de prendre un joueur qui veut venir jouer avec les Sea Dogs. »