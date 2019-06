Une piscine à débordement transparente au sommet d’un nouvel édifice de Londres

Un nouvel édifice de Londres, au Royaume-Uni, disposera de la toute première piscine à débordement offrant une vue à 360 degrés, de quoi donner des sensations fortes à ceux qui s’y aventureront.

Située au sommet d’un gratte-ciel de 55 étages – 220 mètres – et baptisée Infinity London, la piscine disposera de 600 000 litres d’eau et est une conception de l’entreprise Compass Pools.

Photo courtoisie

Elle sera fabriquée à partir d’acrylique moulé et comportera des parois et des planchers transparents. Même les plus braves pourraient donc avoir le tournis!

Photo courtoisie

Histoire de conserver une vue complète sur les toits londoniens, il n'y aura pas d'escalier à l'extérieur de la piscine ou du bâtiment, qui logera notamment un hôtel cinq étoiles juste au-dessous de la fameuse piscine. Au lieu de cela, un escalier en colimaçon qui tourne et monte dans l'eau fournira un accès aux baigneurs.

«La solution est basée sur l’écoutille d'un sous-marin, associée à un escalier en colimaçon tournant qui monte du fond de la piscine lorsque quelqu'un veut entrer ou sortir», a dit le designer et directeur technique Alex Kemsley sur le site de Compass Pools.

Photo courtoisie

Les concepteurs prévoient que la piscine scintillera comme une «torche» le soir venu, avec le bâtiment et le bassin d'eau qui seront équipés de lumières.

De plus, un système régulera la température de l’eau et calculera la force des vents et, grâce à une série de capteurs, l’on s’assurera qu’il n’y aura pas de débordements qui pourraient gêner les passants tout en bas de l’édifice. La construction de celui-ci pourrait s’amorcer au début de l’an 2020.