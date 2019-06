MICHAUD, Odile Boucher



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 22 mai 2019 est décédée à l'âge de 94 ans et 9 mois, dame Odile Boucher épouse de feu monsieur Albéric Michaud. Elle était la fille de feu Hubert Boucher et de feu Éva Ouellet. Elle demeurait à Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule samedi 8 juin 2019 de 9 h à 10 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves et Janet (François Caron); ses petits-enfants: Sébastien (Joany Côté) et Nicolas (Philippe Bérubé-Mercier); son arrière-petite-fille Élyse Caron. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Dolor, feu Marie, feu Alice (feu Paul Lemieux), feu Yvonne (feu Ferdinand Landry), feu Cécile, feu Imelda (feu Alphonse Alexandre), Jeanne, feu Joseph (feu Françoise Hardy), Sr Léontienne, feu Dolorès (Joseph Michaud) et de la famille Michaud, elle était également la belle-soeur de: Joseph (feu Dolorès Boucher), feu Yvon (Irène Côté), feu Henri (Germaine Martin), feu Marcel (feu Yolande Fortin, feu Malvina Guimond), feu Madeleine, feu Jeanne-D'Arc (feu Gilles Gourde), feu Marielle (feu André Lizotte), Camille (Irène Pelletier), Marguerite (Robert Dufour), feu Michel, Claire (Charles Bois). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, spécialement Nica, Charles, Francis, Hélène, Claudèle et leur conjoint(e), ses cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel soignant et les bénévoles de la Petite-Villa de Saint-Pascal, également ceux du Centre D'Anjou de Saint-Pacôme pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec. (des formulaires seront disponibles au salon).