DRAPEAU, Richard



À Innisfree House, Kitchener en Ontario, le mercredi 22 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Richard Drapeau, époux de Mme Céline Beaulieu; fils de feu Mme Éveline Pelletier et de feu M. Georges Drapeau. Né à Kamouraska, il a demeuré à Québec, Montmagny et Cap-Saint-Ignace. À la retraite, il se rapproche de ses petits-enfants, il demeurait à Waterloo, Ontario. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale jeudi 13 juin de 19 h à 22 h et le vendredi 14 juin de 12 h à 13 h 45.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Céline Beaulieu; ses fils: Bernard (Sacramento Mateos Pérez) et Vincent (Tanya Tran); ses petits-enfants: Justin, Chloé et Emma. Il était le frère de: feu Guy (feu Thérèse Mignault), Constance (feu Léonard Dessureault), Colette, feu Pierrette (feu René Michaud), Claude (Solange Brouillard), André, Carole (René Laverdière) Jocelyne (CaroleThibault), Diane (Normand Labbé). Il était le beau-frère de: Denise (feu Pierre Lachance), feu Gilbert, feu Marcel, Jean-Marc (Diane Chrétien). Sont aussi attristés par son départ: son filleul, Martin; ses nièces, neveux, de même qu'un dernier oncle, Raynald Beaulieu; ses cousines, cousins, autres parents des familles Drapeau et Beaulieu ainsi que ses ami(e)s. Il a travaillé dans le domaine de l'éducation, surtout à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Il a œuvré à l'Association francophone de Kitchener-Waterloo (AFKW) et au Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) en établissant une bibliothèque de langue française. Richard tenait à remercier sa famille, ses ami(e)s dont: Bill et Fran, Clément, Bertrand et Ruth, Keith et Denise, Michelle et en particulier des remerciements sont adressés à l'équipe médicale de Grand River Hospital et à l'unité de soins palliatifs de Innisfree House. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la