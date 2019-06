LAMOTHE, Pierrette Parent



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 4 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Pierrette Parent, épouse de feu monsieur Jean-Claude Lamothe. Elle demeurait à Québec.où la famille vous accueillera directement à compter de 12h et de là au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Madame Parent laisse dans le deuil sa sœur Jeannine (feu Jacques Gauthier) et son frère Jean (Véronique Lessard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Le Faubourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison