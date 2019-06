COUTURE, Cécile



Au CHLSD de St-Anselme, le 4 juin 2019, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée notre mère Cécile Couture, épouse de notre père feu monsieur Léonard Morin. Elle était la fille de feu Léonard Couture et feu d'Alphonsine Laflamme. Elle demeurait à Ste-Claire, Bellechasse.La famille vous accueillera audimanche le 9 juin 2019 de 19h à 21h30, lundi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Maman laisse dans le deuil ses enfants: Lina (Michel Doyon), feu André (Céline Prévost), Guy (Lucie Fournier), Carole (Laval Fournier), Serge (Hélène Fournier), Lucie (Francis Roy) et Luc (Sonia Arsenault); ses 22 petits-enfants: Daniel et Chantal Doyon, Nancy, Janick, Karine et Maxime Morin, Sonia, Manon, Sylvie et Carl Morin, Joan, Patrick et David Fournier, Valérie, Josée, Sébastien et Myriam Morin, Antony et Bastien Roy, Alexandra, Pier-Luc et Étienne Morin, 40 arrière-petits- enfants. Elle était la sœur de: Rita (feu Robert Roy), feu Bernard (feu France Houle), Françoise, feu Clément (feu Nicole Lagrange), Gilles (Germaine Pelchat), Jeanne (feu Donald Labrecque-Julien Mercier) et Pauline (feu Réal Veer). De la famille Morin, elle était la belle-sœur de feu Georges-Édouard (Aline Bellavance), Jacqueline (feu Georges Morin), Rolande (feu Valère Roy), Sr Louise, feu Jeannette (feu Léopold Durand), Léandre (Rita Duquette), Lucie (Gaston Leclerc), Huguette (Rodrigue Proulx), Denis (feu Aline Chabot-Sylvie), Aline (Raymond Bisson), Paul (Louise Bisson) et Yves (Nicole Bisson). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des deux familles et ami(e)s. La famille tient à exprimer leurs plus sincères remerciements à notre nièce Janick qui la visitait à tous les jours au CHSLD, Madame Nina Roy de sa précieuse présence au Manoir de la Rive Claire, tout le personnel du Manoir de la Rive Claire ainsi le personnel du CHSLD de St-Anselme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Accueil Sérénité, 101 Principale, Ste-Claire QC G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la