Capitales: Patrick Scalabrini regarnit ses troupes

De nombreuses erreurs défensives ayant tourmenté les Capitales de Québec dans les dernières semaines, Patrick Scalabrini n’a eu d’autre choix que de créer du mouvement au sein de sa formation et d’aller chercher de nouveaux prétendants à certains postes.

L’accumulation des lacunes en défense a tellement fait sourciller le gérant qu’il a dû transférer l’un de ses lanceurs partants, Lachlan Fontaine, au poste d’arrêt-court lors du dernier match contre les Champions d’Ottawa, jeudi.

Les joueurs d’avant-champ Michael Baca, qui s’est joint à la formation vendredi, et Brandon Fischer devraient amener une certaine stabilité à cette position.

Une rotation des partants revampée

Dimanche, le lanceur Dustin Molleken effectuera son premier départ avec l’équipe, lui qui a grimpé sur le monticule à huit occasions comme releveur cette saison. En 10 manches et un tiers, il a accordé huit coups sûrs, deux buts sur balles et deux points mérités, tout en retirant sept frappeurs au bâton.

«C’est un de nos vétérans, on croit que ce n’est pas à notre avantage de le garder pour les fins de match, parce qu’il faut accorder le moins de points possible dès les débuts de rencontre. Si on veut gratter des victoires avec peu de points produits, on a besoin de son expérience», a précisé le gérant des Capitales.

Nate Antone, tout récemment acquis des Miners de Sussex County et ayant connu une saison exceptionnelle dans la Frontier League en 2018, s’est aussi ajouté à la rotation. L’an dernier, il a présenté une moyenne de points mérités de 1,25, totalisant 50 manches un tiers et disposant de 59 frappeurs sur des prises.

Vendredi soir, face à son ancienne formation, il devait remplacer Matt Marsh sur la butte en raison de la blessure de celui-ci, même s’il n’avait jamais amorcé un match en carrière.

«Ça ne nous dérange pas vraiment, on ne s’attend pas à ce qu’il lance six manches; seulement trois devraient être suffisantes», avait expliqué Scalabrini avant la rencontre.

Pour faire de la place à ces nouveaux venus, le joueur d’avant-champ Melvin Rodriguez a été libéré par l’organisation.