Omnium canadien: des correctifs pour l’avenir

HAMILTON | Être confortable dans l’inconfort. Voilà le slogan des amateurs de la brigade nationale. Depuis plus de quatre mois, Joey Savoie éprouve exactement ce sentiment lorsqu’il s’élance.

Dans une période plus creuse de son calendrier de compétitions, son entraîneur de l’équipe nationale, Derek Ingram, et son entraîneur personnel, Daniel Langevin, avaient convenu d’apporter des correctifs à son élan dans son jeu long. Pour le mieux... À long terme.

Ainsi, au milieu de l’hiver, alors que Savoie rentrait d’Australie, ils ont modifié de petits détails très importants tels que sa prise et l’action de ses hanches afin de créer une meilleure rotation dans son élan. Entièrement confiant envers le processus, Savoie en a toutefois bavé.

« C’est le moment idéal pour le faire. Ça explique un peu les moins bons résultats depuis quelques semaines. C’est très drainant de procéder à ces modifications. Ce n’est pas la première fois que je change mon élan. De grands joueurs comme Tiger Woods l’ont fait souvent. Il fallait modifier deux ou trois variables techniques.

« Le processus est bien enclenché, poursuit-il. Nous ne les avons pas vues cette semaine. Nous ne le verrons sûrement pas la semaine prochaine ou dans un mois. Mais ce sera bénéfique dans trois mois et un an. C’est un développement. »

Bons exemples

Le golfeur de 24 ans qui avait percé le top 25 du classement amateur mondial occupe présentement le 42e échelon. Il ne voit pas tout en noir. Il préfère observer les éléments positifs. Il sent qu’il est dans la bonne direction.

« Je vois de beaux flashs. Je frappe de plus en plus mes objectifs, mes fanions. Le processus était mis en place pour arriver en pleine possession de mes moyens à la fin de l’été, en prévision des qualifications pour le circuit Web.com. Il me pousse à l’extrême mentalement. Je suis toujours à gruger dans mes réserves. Il faut voir la finalité et faire confiance au plan de match. »

Dans le champ de pratique du club de golf d’Hamilton cette semaine, il a pu observer le Suédois Alex Noren en pleine session de travail. Il l’a vu bûcher et consulter les données de séquences d’élans.

« Je peux essayer de m’en inspirer. Je comprends ce qu’il traverse. À ce niveau, il sait exactement où il s’en va. Les pros sont passés par ce que je vis présentement et ils réussissent sur le circuit de la PGA », indique avec justesse le golfeur de Pinegrove.

Leçon « gratuite »

Lors de cette deuxième ronde de l’Omnium canadien durant laquelle des erreurs forcées l’ont mis en fâcheuses positions, Savoie a obtenu une leçon de gestion de parcours « gratuite ». Une gracieuseté de son compatriote canadien et compagnon de jeu, Ben Silverman. L’Ontarien a offert une splendide performance de 61 (-9), ce qui l’a fait bondir de près de 100 échelons.

« Je suis chanceux, car Silverman m’a montré ce qu’est un gars de la PGA. Il était en plein contrôle de ses moyens. Il prenait les bonnes décisions aux moments opportuns. C’était inspirant. J’ai beaucoup appris », a-t-il signalé alors que son entraîneur, Daniel Langevin, hochait aussi la tête en arrière-plan.

Une leçon pas si gratuite comme le Québécois a terminé en fond de grille en ajoutant une ronde de 72 (+2) à celle de 75 (+5), la veille. Sa fiche cumulative de +7 l’a relégué au 149e rang, loin du couperet.

Été occupé

Le Québécois s’envolera cette semaine vers Dublin, en Irlande, où il participera au prestigieux Championnat amateur britannique à Portmarnock à compter du 17 juin. Il reviendra ensuite aux États-Unis pour disputer le Championnat amateur Nord-Sud à Pinehurst. Il y avait pris le 17e rang l’an dernier.

À la fin juillet, il fera équipe avec Austin Connelly en représentant avec fierté le Canada aux Jeux panaméricains à Lima, au Pérou. La Québécoise Brigitte Thibault portera également les couleurs du pays chez les femmes.

D’ici là, il devrait avoir retrouvé une certaine zone de confort dans son élan.