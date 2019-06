Des modèles positifs et la force du réseautage

Le programme Leadership au féminin, c’est aussi une foule d’ambassadrices et ambassadeurs qui offrent de leur temps et de leur expertise et qui activent leur réseau de contacts pour permettre aux participantes de progresser dans l’atteinte de leurs objectifs de carrière, que ce soit à titre d’entrepreneures, de professionnelles ou de cadres supérieures. Marie-Christine a rencontré l’une des ambassadrices du programme, madame Sylvie Marois, vice-présidente et directrice générale de BMO Groupe financier, partenaire de Leadership au féminin. En entrevue, elles ont échangé sur les ingrédients nécessaires pour permettre aux femmes de franchir le fameux plafond de verre, sur l’importance pour les femmes de carrière de se faire confiance et sur le poids du réseau pour bâtir une carrière à la mesure de leurs ambitions. Elles ont aussi parlé de la complémentarité des hommes et des femmes, mais également des forces du leadership féminin. Voyez l’entrevue samedi, à Pleins feux sur Québec.

Un programme pour propulser les femmes de carrière

Rappelons que le programme Leadership au féminin est une initiative mise en place par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Il accueille des femmes de carrière – professionnelles, cadres supérieures et entrepreneures – pendant plusieurs mois, soit de septembre à juin, afin de leur offrir un tremplin vers l’atteinte de leurs objectifs professionnels. Axé sur l’action, ce programme prévoit non seulement un important volet de rayonnement, mais aussi une influence accrue grâce à un accès privilégié au réseau de contacts de membres reconnus de la communauté d’affaires de la région. Au fil des mois, les participantes tissent des liens forts, notamment grâce aux activités de codéveloppement prévues dans le programme, qui leur servent au cours des années suivant la fin du programme. En plus de ce réseautage crucial, les participantes jouissent d’une visibilité dans les médias, d’une adhésion à vie dans les clubs Leaders au féminin et d’une adhésion d’un an à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

