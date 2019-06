Du grüner à son meilleur!

Rien de mieux pour célébrer (enfin!) l’arrivée du beau temps que ce blanc élaboré à base de grüner veltliner, un cépage autrichien qui a le vent dans les voiles depuis quelques années.

On pourrait le comparer à un croisement entre le riesling et le pinot gris. Il montre habituellement une couleur pâle, voire translucide. Son acidité est souvent vive et ses parfums rappellent les agrumes, l’abricot et le melon. Le grüner veltliner se démarque aussi par sa forte propension à faire ressortir ce qu’on appelle la « minéralité », cette impression de pierre ou de cailloux que l’on retrouve souvent dans le chablis, le sancerre ou encore l’assyrtiko de Santorin. Il se distingue enfin par son caractère épicé (poivre blanc) et un étonnant potentiel de développement.

Celui-ci, de Stefanie et Alwin Jurtschitsch, se montre très rafraîchissant. On sent du volume, une acidité vive et de la densité. C’est bien sec et tout aussi savoureux. En finale, on sent une fine impression d’amertume entremêlée de citron et d’iode. Bref, du « GrüVe » à son meilleur, que ce soir à l’apéro ou à table (poissons blancs et fruits de mer).

Grüve 2017, Weingut Jurtschitsch, Kamptal, Autriche

24,20 $ - Code SAQ 13679884 – 13 % - 1,2 g/l

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.