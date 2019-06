Fabrication de matériel imprimé: 2nd Skin investit dans l’automatisation

L'entreprise 2nd Skin de Québec, qui est spécialisée dans la fabrication de matériel imprimé, vient de réaliser un investissement de 85 000 $ pour acheter une nouvelle machine qui permet d’automatiser encore plus ses opérations.

«En principe, cette nouvelle machine permet d’accomplir en deux heures ce qu’un être humain ferait en 40 heures», a mentionné Rémy Vézina, propriétaire de 2nd Skin.

L’équipement Evo Compact a pour principale fonction l’automatisation de trois étapes de nettoyage effectuées en post-production à l’aide d’un convoyeur d’une longueur de 16 pieds.

Au cours des dernières années, l’entreprise a réalisé plusieurs acquisitions d’une valeur de 600 000$ pour améliorer ses procédés de fabrication. Les récents investissements lui ont valu une augmentation des ventes variant entre 17% et 33% par année, depuis cinq ans. Ces investissements viennent à point dans un contexte où la main-d’oeuvre est de plus en plus difficile à trouver.

2nd Skin fabrique du matériel promotionnel pour plusieurs clients majeurs comme Coca-Cola, Labatt, Gestev, Le Château Frontenac et plusieurs autres, en plus d’être distributeur de vêtements corporatifs de grandes marques.