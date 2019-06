William Bérubé, directeur associé chez Groupe Perspective et finissant de 2005 de l’école François-Bourrin, a accepté la présidence d’honneur du 34e Tournoi de golf de la Fondation François-Bourrin qui se tient aujourd’hui, dès 12 h 30, dans les allées du club de golf Lorette. La Fondation remet annuellement plusieurs bourses aux étudiants et permet l’amélioration des installations de l’école.

Nouveaux pompiers

Photo courtoisie Quinze nouveaux membres du Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis ont prêté serment récemment lors d’une cérémonie officielle. Depuis l’ouverture de la caserne du secteur Pintendre à l’automne 2017, la Ville de Lévis compte maintenant six casernes en service sur son territoire. Le Service de la sécurité incendie compte maintenant 120 pompiers et pompières permanents (réguliers à temps complet) et une trentaine de pompiers et pompières temporaires. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Amélie Landry, présidente du comité consultatif sur la sécurité publique et la circulation et conseillère municipale ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et Luc de La Durantaye, directeur du Service de la sécurité incendie, entourés des 15 nouveaux pompiers assermentés de la Ville de Lévis.

Bal du printemps

Photo courtoisie Le tout premier Bal du Printemps de la Fondation du Séminaire Saint-François (SSF), cocktail-bénéfice présenté récemment chez Floralies Jouvence, a réuni 300 convives et a généré des profits de 52 500 $ qui seront versés au Fonds de bourses Père-Boulé de la Fondation du SSF. La Fondation Saint-François consacre chaque année plus de 100 000 $ au Fonds de bourses Père-Boulé et permet à plus de 50 élèves de fréquenter le SSF. De gauche à droite sur la photo : Simon McGrath-Martel, président d’honneur ; Jérôme Landry, président de la Fondation SSF ; Lisa-Marie Frenette, responsable de la Fondation ; Luc Savoie, directeur général adjoint du SSF, et Simon Robitaille, directeur général du SSF.

Donner fait du bien

Photo courtoisie Epiderma a recueilli la somme de 17 260 $ destinée au programme S’Entreprendre au terme de sa première collecte de fonds organisée dans le contexte de son nouveau partenariat avec la Fondation Lise Watier. Le programme S’Entreprendre, créé en 2017 par la Fondation Lise Watier, offre une aide déterminante à des femmes en situation de précarité, leur permettant d’atteindre une autonomie financière durable. Et ce, grâce à un programme éprouvé de formation, d’accompagnement et de soutien financier qui les outille, soit pour lancer leur propre entreprise, soit pour retourner aux études ou sur le marché de l’emploi. Sur la photo, à gauche, Christine Vézina, directrice finances et administration d’Epiderma, et Marie-Lise Andrade, directrice générale de la Fondation Lise Watier.

Anniversaires

Photo courtoisie Macha Grenon (photo), comédienne québécoise, 51 ans... Suzy Baronet, directrice, développement des affaires, BBM Services Conseils inc.... Jacques Bédard, ex-président de l’Association régionale de Golf Québec, 71 ans... Anna Kournikova, joueuse de tennis russe, professionnelle de 1995 à 2003, 38 ans... Stéphane Richer, ex-joueur de hockey de la LNH (1984-2002), 53 ans... Tom Jones, chanteur britannique, 79 ans... John Turner, premier ministre du Canada de juin à septembre 1984, 90 ans.

