Grand spectacle de la fête nationale dans la capitale

Pleins feux a appris hier qui seraient les artistes réunis sur les plaines d’Abraham pour célébrer la fête nationale et son « Monde de traditions », le 23 juin prochain. L’animation a été confiée à un duo d’artistes engagés, amis et complices : Ariane Moffatt et Pierre Lapointe. Dès 19h30, la rappeuse Sarahmée réchauffera la foule. Puis une pléthore d’artistes chéris du public viendront célébrer leur nation en réinterprétant succès populaires et classiques québécois. À ne pas manquer, les prestations de Loud, Cœur de pirate, Yann Perreau, Martine St-Clair, Marc Dupré, France D’Amour, Alex Nevsky, Brigitte Boisjoli, Ludovick Bourgeois, Le Vent du Nord et Geneviève Jodoin figureront parmi les têtes d’affiche du spectacle. Le discours patriotique sera livré en plusieurs tableaux par Damien Robitaille, Debbie Lynch-White, Pierre-Yves Lord et Serge Fiori. Surveillez le cahier spécial du Journal de Québec pour connaître tous les détails des événements qui se tiendront les 23 et 24 juin dans la capitale et dans tout l’est du Québec. Visitez aussi le site www.fetenationale.quebec.