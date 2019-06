Granger Smith annule son spectacle à Lotbinière

Granger Smith ne sera pas du Festival Country de Lotbinière, samedi prochain. Le chanteur country américain de 39 ans a annulé ses engagements, hier, après avoir annoncé le décès du plus jeune de ses trois enfants, River, 3 ans.

Le chanteur était la tête d’affiche de la 5e édition du festival, qui se déroule du 13 au 15 juin. Il devait se produire en clôture, samedi.

Granger Smith a toutefois fait l’annonce, jeudi, d’une bien triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Son fils cadet, âgé de trois ans, s’est noyé dans la piscine de la maison familiale à Georgetown, au Texas.

«Je dois vous faire part d'une nouvelle inimaginable. Nous avons perdu notre plus jeune fils, River Kelly Smith. Après un tragique accident, et malgré tous les efforts des médecins, il n'a pas pu revenir à la vie", a-t-il écrit dans un long message, jeudi, aux 811 000 abonnés de son compte Instagram.

Granger Smith devait débuter vendredi prochain, au Vermont, une importante tournée estivale.

Comme prévu

À une semaine du début du Festival Country de Lotbinière, l’organisation se retrouve donc avec un trou à combler dans son horaire.

Toutefois, les organisateurs ont indiqué vendredi «redoubler d’ardeur» pour lui trouver un remplaçant dans les circonstances, tout en précisant que le festival se déroulait comme prévu, samedi prochain.

Pour ses cinq ans d’existence, le Festival Country de Lotbinière présente la plus importante de ses programmations. Les groupes James Barker Band, Cold Creek City, The Reklaws, ainsi que les Québécois Véronique Labbé, René Turgeon et Justine Blanchet, entre autres, monteront sur la scène érigée à Saint-Agapit, dès jeudi prochain.