La majorité des Québécois prendront leurs vacances au Québec

QUÉBEC | Près de six Québécois sur 10 ont l’intention de passer leurs vacances au Québec, selon le sondage annuel de CAA-Québec sur les intentions de vacances.

Parmi les 74 % de Québécois qui prévoient de prendre des vacances au de l’été, 44 % d’entre eux ont indiqué qu’ils voyageront au Québec, soit 9 % de plus que l’été 2018, tandis que 15 % ont déclaré qu’ils resteront à la maison.

Selon CAA-Québec, la proportion de Québécois qui passeront leurs vacances au Québec est parmi les plus élevées des dernières années.

La Capitale-Nationale, la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean figurent parmi les destinations de choix.

Le sondage révèle que le prix de l'essence et la faiblesse du dollar par rapport au dollar américain et à l'euro sont les principaux facteurs qui ont influencé le choix du lieu de vacances des Québécois.

Vacances à l’étranger

Les vacances aux États-Unis sont privilégiées par seulement 10 % des sondés.

Plusieurs destinations associées à la plage, comme le Maine, le New Jersey et le New Hampshire, sont en baisse, alors que d'autres endroits relativement près du Québec gagnent en popularité, comme l'Ontario et New York.

La popularité de l'Europe dans les intentions de vacances augmente légèrement chaque année depuis 2015, si bien que 9 % des Québécois prévoient visiter le Vieux Continent cet été. La destination est particulièrement prisée chez les 18 à 24 ans: un jeune sur cinq songe à traverser l'Atlantique cet été.

Le sondage a été réalisé par la firme Léger, auprès de 1007 Québécois, entre le 12 et le 21 avril 2019.